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联想 YOGA 27 2022 一体机顶配降至 8999 元：R7 6800H + RX 6600M + 4K 屏

2023/8/2 20:26:04 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 2 日消息，联想日前官宣了 YOGA 27 2023 一体机，采用 R7 7840H + RTX 4050 的配置，售价和发售时间暂未公布。

现在，联想 YOGA 27 2022 一体机正在促销，R7 6800H + RX 6600M + 32G + 1T 的顶配版降至 8999 元，比去年底的价格低 1000 元。

据IT之家此前报道，去年 5 月份，联想发布了 YOGA 27 2022 一体机，相比上代升级为 4 窄边设计，27 英寸 4K 分辨率，95% DCI-P3 色域，400nit 亮度。

配置方面，这款产品配备 AMD 的锐龙 6000 APU，最高可选 R 7 6800H，内存可选 16GB 和 32GB LPDDR5，SSD 可选 1TB，独显可选 8GB 显存的 RX 6600M。此外，YOGA 27 一体机配备 2x 5W JBL 扬声器系统，配备 USB-C 接口，可用于连接手机和笔记本。

YOGA 27 2022 的 R7 6800H 核显版现已降至 6699 元，R5 6600H 核显版为 5999 元。

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关键词：YOGA 27一体机

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