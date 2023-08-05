魏牌蓝山 DHT-PHEV 车型 7 月销量 5566 台，累计销量达到 17258 台

IT之家 8 月 5 日消息，魏牌新能源官方微博昨晚宣布，“大六座舒适电动 SUV”魏牌蓝山 DHT-PHEV 7 月销量 5566 台，实现了连续三个月的销量环比增长，累计销量达到 17258 台。

作为对比，该车今年 6 月取得了 5506 台的销量，5 月销量 5136 台，整体呈上升趋势，但 7 月增幅稍有减缓。

IT之家此前报道，魏牌蓝山 DHT-PHEV 于 7 月 5 日获得首次 OTA 升级，带来 20 余项功能优化，包括提升语音对话能力、HUD 信息布局、导航界面细节优化等等。

随后，该车将于第三季度迎来新一轮 OTA 升级，官方预告升级内容包括不限于座舱音效优化、智慧巡航能量回收、车控自定义等。此外，今年第四季度该车或将迎来第三期 OTA 升级。

另外在 8 月 4 日，长城汽车发布了 7 月产销数据：当月销售新车 109091 辆，同比增长 7.03%；新能源车型销售 28920 辆，销售占比达 26.51%，均创新高；海外销售 27007 辆，同比增长 83.6%，连续 5 个月实现海外销售突破 2 万辆大关。

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