微软回应：无证据表明有 Xbox 封号工具影响玩家

IT之家 8 月 5 日消息，微软近日通过国外科技媒体 The Verge 发布声明，否认此前 YouTube 主播曝光的 Xbox 封杀工具真实性，表示封号或者关小黑屋都会经过 Xbox 安全团队审查。

Xbox 信任和安全总经理 Kim Kunes 发表声明如下：

目前没有证据表明存在可以影响 Xbox 玩家的第三方应用或者工具，目前也没有收到玩家反馈遇到了上述问题。 Xbox 安全团队在执行关小黑屋或者封号之前，会严苛审查该账号行为，只有在确凿的证据的情况下，按照我们的社区标准执行。

IT之家此前报道，YouTube 频道 GhillieMaster 分享的最新视频，黑客利用微软 Xbox 平台的漏洞开发制作了机器人，可以让指定玩家关小黑屋，甚至可以封号。

而黑客开发的这个特殊机器人，利用 Xbox 平台的漏洞，可以在没有任何理由的情况下，让你的账号关小黑屋 2 天。

该机器人还具备打开 / 关闭派对、修改派对头像、移除派对主持人、邀请垃圾邮件发送者、禁用账户等一系列功能。

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