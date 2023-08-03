微软向订阅者发送通知，预告《博德之门》前 2 部游戏将上架 Game Pass

IT之家 8 月 3 日消息，消息源 Game Pass Tracker 近日发布推文，表示微软近日向订阅者发送通知，《博德之门 1》和《博德之门 2》即将登陆 Game Pass。

推文中表示这些通知往往都是预告新游戏上架，此前《影子武士 3：决定版》（Shadow Warrior 3 Definitive Edition）和《Maquette》游戏都是这样发布预告的。IT之家在此附上两款游戏介绍如下：

《博德之门 1》

《博德之门》 是由 BioWare 制作、Interplay 发行的 RPG 游戏系列，并于 1998 年 12 月发行。它基于 TSR 公司的高级龙与地下城 (AD&D) 第 2 版规则，使用其中最负盛名的被遗忘的国度（Forgotten Realms）战役模组。

故事发生在费伦西部的剑湾（Sword Coast）附近，港口城市博德之门是重要地点，玩家将扮演一名巴尔（杀戮之神）之子进行游戏。

游戏的开场白引自尼采的一句名言：“和怪物作战的人，留意勿让自己也变成怪物；当你凝视着深渊时，深渊也在凝视着你。”

《博德之门 Ⅱ：安姆的阴影》：

《博德之门 Ⅱ：安姆的阴影》是《博得之门》系列的第二代作品，于 2000 年由 BioWare 制作、Interplay 发行。

与前作相同，它是基于 TSR 公司的高级龙与地下城（AD&D）第 2 版规则，使用其中最负盛名的被遗忘的大陆（Forgotten Realm）战役模组来架构的奇幻世界。

故事情节发生在第一部作品结束不久之后，主角由于与众不同的血统而被抓获、监禁和进行实验。而游戏一开始的时候玩家就处于一个相对比较高的等级，因为主角在以前已经有过许多冒险经历，游戏的开始阶段，玩家就需要立刻使用这些经过磨练的战斗技能。

在结束了作为衔接和熟悉操作的越狱章节之后，玩家逃到了阿斯卡特拉城，在接下来数十小时的冒险过程中，玩家随着解救自己被绑架的妹妹爱蒙，逐步揭露敌人的阴谋，以及自己的身世。

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