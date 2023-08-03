微软开启 Xbox Game Pass Core 订阅服务内测，完整游戏库 9 月 14 日公布

IT之家 8 月 3 日消息，微软此前官宣了 Xbox Game Pass Core 订阅服务，IT之家早前曾报道，该服务用于取代先前的 Xbox Live Gold 金会员，大致类似索尼为 PlayStation 平台推出的“PlayStation Plus 基本”会员等级，将作为最廉价的方案，为 Xbox 玩家带来游戏联机、专属 Game Pass Core 游戏库等功能。

▲ 图源 微软 Xbox

微软今日宣布，从本周开始，参与 Xbox Alpha 和 Alpha Skip-Ahead 测试，同时订阅了 Xbox Gold 金会员的玩家可提前预览 Xbox Game Pass Core 订阅服务，并能够率先从该订阅等级的专属“Xbox Game Pass Core”游戏库中玩到一系列游戏。

▲ 图源 微软 Xbox

微软表示，《脑航员 2》、《地狱之刃：塞娜的献祭》、《腐烂国度 2》和《毀灭战士：永恒》这几部作品会率先加入 Xbox Game Pass Core 游戏库，完整游戏名单将在 Xbox Game Pass Core 正式上线后，于 9 月 14 日发布，玩家无需进行多余操作，即可平滑从现有 Xbox Live Gold 金会员服务过渡至 Xbox Game Pass Core 中。

微软表示，他们将会对 Xbox Game Pass 服务作出持续的调整，此前通过金会员领取的 Xbox One 游戏在保持 XGPU 或 XGP Core 会员资格下仍可游玩，而已领取的 Xbox 360 游戏即使在无订阅状态，也会保留在库中，但微软并未提及这些保存在库中的游戏是否仍然需要订阅任意 Xbox Game Pass 才能继续游玩。

微软同时表示，随着测试期间的调整，Xbox Live Gold 金会员和 Xbox Game Pass Core 之间可能会存在一些混乱，玩家若发现严重 Bug，可以在 Xbox 内置的反馈功能中提交相应报告，向微软反映所出现的问题。

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