高通确认：红魔 8S Pro 手机和三星 Galaxy S23 系列使用相同骁龙 8 Gen 2 芯片

IT之家 8 月 5 日消息，根据国外科技媒体 XDA-Developers 报道，今年 7 月初发布的努比亚红魔 8S Pro 手机，使用了和三星 Galaxy S23 系列相同的高通骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 芯片。

XDA-Developers 在评测红魔 8S Pro 手机时，发现官方宣传的第二代骁龙 8 领先版（采用台积电 4nm 工艺，CPU 主频 3.36GHz），实际上就是此前为三星打造的骁龙 8 Gen 2 for Galaxy。

XDA-Developers 随后向高通求证，高通官方已经确认了这一点。

IT之家注：普通版高通骁龙 8 Gen 2 的型号为“SM 8550-AB”，CPU 主频为 3.2GHz，GPU 主频为 680MHz。

而红魔 8S Pro 手机所搭载的“第二代骁龙 8 领先版”、Galaxy S23 系列所搭载的“骁龙 8 Gen 2 for Galaxy”实际上均为“SM8550-AC”，CPU 主频为 3.36GHz，GPU 主频为 719MHz。

相关阅读：

《三星 Galaxy S23 Ultra 性能测试：高频版骁龙 8 Gen2 GPU 表现亮眼》

《消息称高通骁龙 8 Gen 3 芯片将由台积电与三星共同代工》

《三星独占结束，消息称国产手机将用上高频版骁龙 8 Gen 2 处理器》

《红魔 8S Pro系列手机发布：首发第二代骁龙 8 领先版，售价 3999 元起》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。