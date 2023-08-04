业内人士称三星电子已开始制定机器人发展战略

8 月 4 日消息，据外媒报道，业内人士透露，三星电子 Device eXperience（DX）部门的一个企划小组已开始制定进入机器人市场的战略。

继特斯拉、谷歌和微软之后，三星电子也将目光投向了人形机器人的开发。据外媒报道，该公司已开始全面研究如何开发像人类一样用两只脚走路的人形机器人。

报道称，人形机器人预计将比普通机器人有更广泛的用途和潜力。随着人形机器人的商业化，三星电子正研究其机器人业务的中长期战略。

据悉，特斯拉是人形机器人市场的先驱。2022 年 10 月，该公司在 AI Day 活动上正式介绍了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus），这款机器人计划最早明年上市，每台售价为 2 万美元。

特斯拉 CEO 马斯克称，“擎天柱”的身高为 5 尺 8 寸（约 173 公分），重 125 磅（约 56 公斤），行走速度为每小时 5 英里（约时速 8 公里），最多可提 45 磅（约 20 公斤）物品，并且头部会配有一块屏幕，以便使用者获取有用的信息。

外媒称，特斯拉的“擎天柱”很可能会全面整合特斯拉的最新科技，包括自动驾驶、人工智能以及 Neuralink 技术。

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