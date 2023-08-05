东航空中 Wi-Fi 服务突破 3000 米以下限制，为国内首家全程“空地互联”航司

IT之家 8 月 5 日消息，据中新网今日报道，中国东方航空宣布“空中 Wi-Fi”服务实现 3000 米以下开放使用，为国内首家实现这项技术航空公司，乘客可从起飞到落地的整个航程中，全程使用手机、平板电脑等便携式电子设备享受空中上网服务。

▲ 图源中国东方航空

而此前，完成空中 Wi-Fi 服务的空地互联系统需在飞机起升高度达 3000 米以上之后才能开启使用，这一高度区间通常为飞机起降阶段，时长约 15 分钟。东航官方表示，其与空地互联公司等合作方联合，在主管、监管部门的支持下，实现了技术、运营等多方面的突破。

截至 8 月 4 日，东航已经完成 21 架宽体客机的空地互联系统改造升级，同时已于 7 月 28 日完成国内首次全程空地互联服务的测试飞行，后续将陆续完成所有宽体机的硬软件升级，提升网络访问率和服务品质。

IT之家此前报道，中国东方航空接收的 2 架国产大飞机 C919 于 8 月 4 日首次开启双机商业运营，执飞上海虹桥-成都天府航线即“沪蓉快线” 往返航班。该型飞机执飞的往返航班号分别为 MU9197 / MU9198 和 MU9189 / MU9190，每周一 / 三 / 五 / 日在上海虹桥-成都天府执行 4 个航班，其他时间每天执行 2 个航班。

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