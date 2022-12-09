全球首架国产大飞机 C919 正式交付给中国东方航空，最早于 2023 年春投入商业载客运营

IT之家 12 月 9 日消息，据新华社报道，今天中国东方航空作为国产大飞机 C919 的全球首家用户，正式接收编号为 B-919A 的全球首架飞机，迈出市场运营的关键“第一步”，并有望最早于 2023 年春投入商业载客运营。

中国商飞向中国东航交付“C919 全球首架纪念钥匙”，并颁发了飞机销售证；中国民航局向中国东航颁发国籍登记证、单机适航证（AC）、电台执照。此次交付东方航空的 C919 有着特殊的涂装和“身份证号”。除了东航的标准化涂装之外，这架飞机在机身前部印有“全球首架”的“中国印”标识和相对应的英文。

飞机注册号选用 B-919A，B 代表中国民航飞机，919 和型号名称契合，A 则有首架之意，凸显这一全球新机型、全球首架的非凡意义。该架飞机为 164 座两舱布局，公务舱 8 座，经济舱 156 座。客舱内饰、旅客座椅、机载娱乐系统和飞机外部涂装做了定制化设计。

C919 大型客机是继运-10 之后，我国第一款真正意义上的民航大飞机。C919 首架机交付是继 C919 获颁中国民航局型号合格证后，我国大飞机事业征程上的又一重要里程碑，意味着历经几代人的努力，我国民航运输市场将首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机。

资料显示，C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于 2007 年立项，2017 年首飞，座级 158-192 座，航程 4075-5555 千米。

▲ 图源：中国商飞公司“大飞机”微信公众号

IT之家了解到，2022 年 9 月，C919 大型客机完成全部适航审定工作后，获中国民用航空局颁发的型号合格证。11 月 29 日，中国民航局向中国商飞公司颁发 C919 大型客机生产许可证（PC），这是 C919 国产大飞机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑。

中国工程院院士张彦仲此前接受采访时表示，C919 大飞机是一款先进的飞机，比如说它的油耗比较低，用的先进材料也比较多，重量相对来说也比较轻，舱内舒适性也比较好，空间比较宽敞。“环保性也达到或者超过了国际民航组织规定的标准，应该说在性能上我们是达到了波音 737 和空客 320 同等飞机的水平。”张彦仲介绍。