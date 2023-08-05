小米再发 Redmi K60 至尊版手机预告：跑分超 177 万，排名安卓第一

IT之家 8 月 5 日消息，从昨天下午到今天上午，小米集团总裁卢伟冰、小米科技 CEO 雷军先后在个人微博上进一步预热了 Redmi K60 至尊版手机的性能表现，并发布了多张宣传海报。两人分别介绍了手机的游戏性能表现和跑分成绩，雷军更表示该机“斩获性能跑分第一”。

海报内容显示，Redmi K60 至尊版搭载了全新的狂暴引擎 2.0，将核心算法固化到芯片底层，号称“不仅实现行业罕见的 144Hz 满血超帧，更大幅降低功耗、时延，游戏画面从未如此流畅”。此外，该机屏幕分辨率为 1.5K，支持 144Hz 刷新率，官方表示“大型 RPG 游戏近乎满帧”。

至于“满血超分”，卢伟冰是这样解释的：在 720P 基础上，用自研狂暴引擎技术实现高画质，再通过独显芯片 X7，超分到更清晰的 1.5K 分辨率。

雷军今天早上的微博指出，Redmi K60 至尊版的跑分超过了 177 万，达到安卓性能跑分第一，实现“超分超帧满血并发”。

IT之家此前报道，Redmi K60 至尊版手机将于本月发布，搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，提供 16GB 大内存。

充电方面，国家市场监督管理总局网站的强制性产品认证信息显示，该机将提供 5Vdc 3A、9Vdc 3A、11Vdc 6A Max、20Vdc 6A Max 四种不同充电功率，最大充电功率为 120W。

另据小米集团手机部总裁曾学忠微博表示，K60 至尊版将加入 MIUI 15 首批的大版本升级名单，与目前所有小米旗舰机型完全一致。

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