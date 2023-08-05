RTX 4060 单风扇 ITX 显卡汇总，已有四款型号上市

IT之家 8 月 5 日消息，英伟达最新的 RTX 4060 显卡配备 3072 CUDA 核心和 8GB 128bit 显存，功耗只有 115W，非常适合做成单风扇的 ITX 显卡。据 IT 之家统计，目前已有四款 RTX 4060 显卡上市。

七彩虹 RTX 4060 灵动 mini（淘宝第三方店铺 2349 元）

目前，七彩虹未在国内正式推出这款显卡，其可能是主打海外市场的型号。

映众 RTX 4060 曜夜 ITX 显卡（京东第三方店铺 2199 元）

映众这款显卡并没有采用热管散热，而是“全新设计的垂直散热”，风扇为 90mm 直径。这款显卡长度仅为 155mm，配备金属背板，采用 8pin 供电，接口包括 3*HDMI + 1* DP。

索泰 RTX 4060 SOLO ITX 显卡（京东第三方店铺 2299 元）

这款显卡采用了镀镍镜面铜底 + 双热管 + 大风扇的设计，长度只有 16.5cm。官方称，RTX 4060 SOLO 配备了单风扇的散热系统，单 8pin 供电，官方可轻松装入 99% 的电脑机箱。

盈通 RTX 4060 萌宠显卡（2399 元）

盈通 RTX 4060 萌宠延续了上代 RTX 3060/3050 萌宠的设计，长度为 18.8cm，全白外观，金属背板。散热方面，这款显卡内部采用了 3 根 6mm 热管。

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