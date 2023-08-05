厂商西风推出“新款” RTX 3080 12G 显卡

IT之家 8 月 5 日消息，厂商西风现已公布 RTX 3080 12G 显卡，并宣布下周在京东和拼多多上市，价格暂未公布。

据 IT 之家此前报道，英伟达在 2022 年 1 月发布了 RTX 3080 12G 显卡，当时正值“挖矿”时期，其首发售价在 8999 元到 10499 元不等。目前，主流英伟达合作显卡厂商已停售该型号。

参数方面，RTX 3080 12G 显卡搭载了 GA102-220 核心，CUDA 处理器为 8960，加速频率 1755MHz / 1710MHz，显存容量为 12GB 的 GDDR6X，拥有 384 bit 的显存位宽，8+8Pin 的电源接口，具备 3 个 DP1.4a，1 个 HDMI 2.1 接口，显卡功耗为 350W。

西风方面表示，这款显卡在原方案上增加了 2 相供电，也增配了显存位置的电容以满足 12 颗高性能 G6X 显存的稳定运行，显存导热垫也使用了准备给 40 系列的高导热系数版本。

此外，西风也公布了 RTX 4070/4080 型号，预计将在不久后推出。

以下是厂商西风的官方介绍：

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