谷歌、亚马逊被指仍在销售已不受支持的 Chromebook

IT之家 8 月 6 日消息，Chromebook 是一种运行 Chrome OS 操作系统的笔记本电脑，主要依赖云端服务和网络应用。Chromebook 的特点是价格低廉、启动速度快、安全性高，但也有一个缺点，就是它们有一个固定的自动更新到期（AUE）日期。这意味着在这个日期之后，Chromebook 将不再从谷歌接收安全更新或新功能。

近日，美国公共利益研究集团（US PIRG）发现，有 13 款 Chromebook 已经在今年夏天达到了 AUE 日期，但仍然在亚马逊等网站上以原价出售，这些网站并没有向消费者明确说明这些设备将不再获得谷歌的支持。

US PIRG 指出，这种做法是“荒谬”的，因为它会给消费者带来安全风险，并产生电子垃圾和导致金钱浪费。该组织还批评谷歌拒绝延长 Chromebook 的寿命，尤其是在疫情期间，许多学生和教师需要使用这些设备进行在线学习。

US PIRG 建议零售商在销售 Chromebook 时，应该清楚地标明它们的 AUE 日期，并提醒消费者在购买前检查这一信息。此外，该组织还呼吁谷歌为已过期或即将过期的 Chromebook 提供更长的支持时间。

IT之家注意到，目前还有 51 款 Chromebook 即将在明年夏天到达 AUE 日期。US PIRG 表示，“家长和教师购买开学用的笔记本电脑时，并不期望设备有一个‘死亡日期’，而卖家也不会在广告中提及支持的缺失。一台新的笔记本电脑，拥有学生做基本功课所需的所有功能，却已经失去了支持。学生和地球应该得到更好的待遇。”

以下是 PIRG 统计的最近失去支持的 Chromebook 的完整列表，总共 13 台：

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