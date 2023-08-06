Zoom 的双重标准：一边宣传灵活工作，一边要求员工回到办公室

IT之家 8 月 6 日消息，Zoom 是一家提供视频会议服务的公司，在疫情期间受到了广泛的欢迎和使用，成为了远程办公的代名词，是远程办公的主要推动者和受益者之一。然而，就在近日，Zoom 却要求他们的一些员工定期回到办公室工作。

据 Zoom 公司证实，那些住在距离 Zoom 办公室 50 英里（IT之家备注：约 80.47 公里）以内的员工，必须每周至少在办公室工作两天，以便与他们的团队进行交流。Zoom 公司发言人在一份声明中说：“我们认为，一个结构化混合工作方式 —— 也就是说，住在办公室附近的员工需要每周到办公室两天来与他们的团队互动 —— 对于 Zoom 来说是最有效的。作为一家公司，我们能够更好地利用我们自己的技术，继续创新，并支持我们的全球客户。”

Zoom 公司这一态度改变的原因可能与其业绩和股价有关。2020 年，由于疫情导致数百万员工被困在家中，Zoom 公司的销售额激增，其股价至少上涨了六倍。但到了 2021 年，随着疫情缓和，越来越多的企业开始推动员工回归办公室，Zoom 公司的视频会议服务需求下降，其收入增长放缓，股价暴跌。自那时以来，该公司至少损失了 1000 亿美元的市值。

尽管如此，Zoom 公司仍然在其营销材料中强调灵活工作的重要性。根据 Zoom 委托的一项调查，43% 的员工认为灵活工作不是一种福利，而是一种基本期望；70% 的员工表示，他们会考虑离开目前的工作去寻找一个更灵活的工作环境。

去年，Zoom 公司曾经表示，其员工中只有不到 2% 在办公室工作。该发言人表示：“我们将继续利用整个 Zoom 平台，让我们的员工和分散的团队保持联系并高效工作。”

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