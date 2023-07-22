消息称亚马逊正要求员工集中办公，拒绝者可能被视作“自愿离职”

IT之家 7 月 22 日消息，据 Insider 获得的一封内部电子邮件和 Slack 消息，亚马逊最近几周开始执行所谓的“返回中心”政策。“中心”是指亚马逊在美国部分城市设立的线下办公地点，员工必须在这些中心工作，而不是像当前一样在距离该城市最近的办公室工作。

▲ 图源 Pixabay

根据 Slack 的一条消息，一位经理宣布他们的团队在西雅图、纽约、休斯顿和得克萨斯州的奥斯汀设立中心，拒绝搬到其中一个中心的人要么必须转移到一个新的团队，要么将被视作“自愿辞职”。

此举是亚马逊为鼓励更多面对面工作所作努力的一部分。根据最初的重返办公室政策，亚马逊为大多数员工分配了办公室，但不是整个团队。一些员工表示，这种操作使得线下办公毫无意义，因为许多人仍然必须使用视频通话与分布在全国各地的队友联系。

亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy) 今年早些时候曾表示：“当我们面对面时，协作和创意会更容易、更有效。”

亚马逊发言人布拉德・格拉瑟（Brad Glasser）则在一封电子邮件中称：“自从我们每周至少一起工作三天以来，我们的活力、协作和联系变得更加充沛。我们将继续寻找将更多团队聚集在同一地点的最佳方法，并且在作出影响员工的决策时，直接与员工沟通。”

IT之家此前报道，在 2 月份宣布重返办公室政策时，亚马逊曾表示不打算强迫员工返回办公室，而是会继续“试验、学习和调整一段时间”。但根据 Slack 消息和内部电子邮件，新的政策下，拒绝加入中心的员工将有 60 天的时间寻找新团队，以允许他们留在当前城市，如果 60 天后仍未成功，则视为自愿离职。大多数员工被告知要在八月份之前作出决定。

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