比亚迪：第 500 万辆新能源汽车 8 月 9 日正式下线

IT之家 8 月 6 日消息，今日上午比亚迪通过官方微博宣布，第 500 万辆新能源汽车将于 8 月 9 日正式下线，并称届时将“邀您一同见证”。

IT之家此前报道，比亚迪于 2022 年 11 月 16 日举行了第 300 万辆新能源汽车下线发布会，活动现场，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福向中国女足主力队员、亚洲足球小姐王霜交付了比亚迪第 300 万辆新能源汽车。

更早一点，比亚迪于 2021 年 5 月 19 日宣布第 100 万辆新能源汽车正式下线，比亚迪董事长兼总裁王传福向深圳 V5 电子竞技俱乐部董事长兼 CEO 何猷君，交付了比亚迪第 100 万辆新能源汽车。

值得注意的是，比亚迪并未大规模宣布第 200 万辆新能源汽车、第 400 万辆新能源汽车下线的消息。

官方曾表示，比亚迪从实现第一个“100 万辆”的 13 年，到第二个“100 万辆”的 1 年，再到第三个“100 万辆”的半年，比亚迪持续用领先绿色科技，书写中国新能源汽车的“加速度”。作为参考，比亚迪实现从 300 万辆到 500 万辆的新能源汽车累计产量历时 8 个月。

回顾此前各大“里程碑”，比亚迪第 100 万辆新能源汽车是当年推出不久的比亚迪汉 EV，第 300 万辆新能源汽车是比亚迪海豹，也是当年推出不久的车型。

而这次即将下线的第 500 万辆新能源汽车，大概率会是昨晚发布的腾势 N8、即将发布的百万级新能源硬派越野 —— 仰望 U8、主打个性化且号称对标奔驰 G 级的新车 —— 方程豹“豹 5”以及近期不断预热的“B 级旗舰猎装 SUV”宋 L 这四款车型其中的一款。

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