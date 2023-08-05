Stellantis 计划推出售价低于 2.5 万欧元电动汽车：与雷诺、比亚迪展开竞争，预计明年 7 月亮相

IT之家 8 月 5 日消息，据彭博社今日报道，全球第四大车企 Stellantis NV 正计划推出一款全新的廉价电动汽车，将与比亚迪和雷诺旗下达契亚 Spring（IT之家注：东风纳米 BOX 的海外换标车型）展开竞争。

Stellantis 旗下菲亚特汽车 CEO Olivier Francois 受访时透露，该车售价将低于 25000 欧元（当前约 19.7 万元人民币），设计灵感来源于菲亚特“熊猫”车型，将于 2024 年 7 月亮相。“我们确实需要更多经济实惠的电动汽车。”

▲ 图为菲亚特熊猫

另外，Stellantis 还将在明年初开售雪铁龙生产的 e-C3 电动汽车，售价同样低于 25000 欧元。

IT之家此前报道，Stellantis 和韩国电池制造商三星 SDI 计划在美国开设第二家合资工厂，生产电动汽车电池，目标是在 2027 年开始生产，初始产能为 34GWh。Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 在一份声明中表示：“这个新工厂将有助于实现我们目标 —— 到 2030 年前为北美市场提供至少 25 辆新型纯电动汽车。”

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