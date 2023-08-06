北汽蓝谷极狐考拉 8 月 6 日亮相，定位紧凑型纯电 MPV 亲子车型

IT之家 8 月 6 日消息，北京蓝谷旗下极狐汽车在今年年初推出了“考拉”品牌，目标人群为拥有婴幼儿的中产阶级宝爸宝妈。

极狐汽车宣布将于 8 月 6 日 14:00-17:30 举行“新物种爆炸大会”，slogan 为“风再起时，定义亲子智能出行”“考拉邀你智见未来”，IT之家届时将为大家带来更多报道。

根据极狐放出的实拍照，这款“考拉”定位纯电智能亲子车，外观采用流线型的车身造型，椭圆形前大灯搭配弧线型的日间行车灯视觉效果十分动感可爱。

考拉官方表示，这款车型是专门针对母婴市场推出的全球首款纯电亲子车型。考拉汽车依据宝贝对安全、健康、便利的高要求，开发出适合母婴驾乘的专属座舱，帮助母婴圈妈妈解决出行问题。

据介绍，这款车型的目标用户为亲子及准亲子（孕期） 家庭，续航里程 500 公里。

考拉首发几乎接近 0 醛 0 苯的除醛降苯技术，融合中科院抗菌 / 抗病毒滤芯，内置医疗级的紫外线杀菌装置，对于细菌病毒的消杀率达到 99% 以上。

它还配备“沙滩躺椅”、面部识别和流媒体传输多功能高清摄像头，配合空调、娱乐及儿童座椅形成多模式智能调节。

车身侧面，新车采用短前后悬，长轴距的设计，最大化保证车内空间，并使用隐藏式门把手和低风阻轮圈。车辆尾部，新车采用贯穿式的尾灯装饰设计，并采用了悬浮式车顶和全景天幕。

内饰方面，考拉搭载悬浮式中控屏，配合左后儿童位专属监测摄像头，让妈妈在行车中可以通过中控屏观察孩子状态，提升行车安全性。

同时，考拉还支持儿童多媒体生态模式，车机内置宝宝巴士等。考拉座舱采用病毒消杀空调和杀毒内饰，并装备了无汞紫外线杀菌灯。

根据工信部申报信息来看，这款小车尺寸为 4500×1870×1655mm，轴距 2820mm；整备质量 1800kg，轮毂为 17 英寸，额定四座设计；采用宁德时代磷酸铁锂电池以及 120kW 单电机。

新车将提供红色、紫色和黄色可选，还能选配三种轮毂、前泊车雷达以及后侧面雷达。

安全方面，考拉打造了全球首款全电控、全电动儿童座椅，并搭载了专为妈妈设计的沙滩躺椅。

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