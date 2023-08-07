香橙派 Orange Pi 3B 开发板发布：RK3566 处理器，售价 35 美元起

IT之家 8 月 7 日消息，香橙派 Orange Pi 3B 是一款树莓派大小的单板计算机，但接口更加齐全，包括一个全尺寸 HDMI 接口和一个 M.2 存储插槽，售价 35 美元起。

Orange Pi 3B 的大小和形状与该公司四年多前推出的 Orange Pi 3 大致相同，但性能提升，接口布局也有改变。

首先，该板的处理器升级到瑞芯微 RK3566，具有四个 2 GHz 的 ARM Cortex-A55 CPU 核心、Mali-G52 EE 图形和一个支持 1TOPS 的 AI 神经处理单元。

其次，Orange Pi 3B 支持 2GB、4GB 或 8GB 的 LPDDR4x 内存，以及 16GB 至 256GB 的 eMMC 存储，还支持 16MB 或 32MB 的 SPI 闪存。

最后，Orange Pi 3B 包含了多个全尺寸接口，其 M.2 插槽支持 PCIe 2.0 NVMe 或 SATA SSD。该板的完整接口包括：

1 x HDMI

1 x 千兆以太网

1 x USB 3.0 Type-A

3 x USB 2.0 Type-A

1 x USB Type-C（用于 5V / 3A 电源输入）

3.5 毫米音频

1 x microSD 读卡器

1 x eDP 接口

40 引脚 GPIO

MIPI-DSI 显示接口

MIPI-CSI 摄像头接口

Orange Pi 3B 还有可用于添加风扇或 RTC 电池的接口，以及 CDTech 20U5622 无线模块，支持 WiFi 5 和蓝牙 5.0。

Orange Pi 3B 的尺寸为 85 x 56 毫米，重量为 49 克，支持广泛的操作系统，包括 Ubuntu 22.04、Debian 12、Android 11、开源鸿蒙 OpenHarmony，以及该公司自己的 Orange Pi 操作系统。

Orange Pi 3B 的基础型号为 2GB 内存和无存储，起价 35 美元（IT之家备注：当前约 251 元人民币），也可最高升级为 8GB 内存和 256GB eMMC 存储，现可在亚马逊购买。

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