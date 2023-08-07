微软 Edge 浏览器新功能：Bing AI 帮你重写文本

IT之家 8 月 7 日消息，几个月前，微软更新了 iOS 和 Android 上的 SwiftKey 键盘应用，提供了一项新功能，可以使用 Bing AI 以各种样式重写文本，而类似的功能即将在桌面版 Microsoft Edge 浏览器中推出。

据推特用户 @ Leopeva64 发现，最近的一次 Edge Canary 更新引入了一个用 Bing AI 重写文本的功能。该功能允许用户在输入框中选择一段文本，并使用 Alt + I 快捷键进行重写。Edge 会弹出一个窗口，显示 Bing AI 重写的文本，还有几个按钮可以用来替换选中的文本、调整生成结果，或者尝试重新生成文本。

与 Android 和 iOS 上的 SwiftKey 一样，该功能可以使用 Bing AI 以不同的风格重写文本。用户可以选择四种语气：专业、随意、热情和非正式；更改格式：段落、电子邮件、博客文章和想法；以及选择长度：短、中和长。然后点击重写按钮，应用设置并重新生成 Bing AI 的回应。

目前，Bing AI 重写文本功能正在向部分 Canary 频道的内测用户推送。这是一个 A / B 测试，意味着并不是所有人都能使用这个新功能。Edge Dev 有一个类似的功能：右键点击高亮的文本，选择“询问 Bing AI”选项，会打开 Bing 侧边栏，可以对文本进行解释、修改或扩展。

IT之家注意到，微软最近还开始向桌面用户推送 Bing 和 Bing Chat 的暗黑模式支持。此外，微软终于允许从其他浏览器访问 Bing Chat，例如谷歌 Chrome 和 Safari。

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