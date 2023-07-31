效仿 Edge，Chrome 浏览器侧边栏集成谷歌搜索功能

IT之家 7 月 31 日消息，谷歌 Chrome 浏览器是目前全球最受欢迎的网络浏览器之一，但它也面临着来自微软 Edge 的激烈竞争。

大家都知道，微软 Edge 浏览器拥有一个侧边栏功能，可以让用户在浏览网页的同时，方便地使用自己喜爱的工具，如 Bing Chat、Outlook、MSN 游戏等。谷歌 Chrome 也有一个类似的功能，叫做“侧边面板”（side panel），但目前只提供了一些定制化功能，比如颜色、主题和设置。

最近，谷歌在 Chrome Canary 测试版中对侧边面板进行了一次重大更新，增加了来自谷歌搜索（Google Search）的一些功能，这不禁让人猜测，谷歌是否会效仿 Edge，在未来将 Bard 聊天机器人或 SGE（Search Generative Experience，搜索生成体验）集成到该浏览器中。

在 Chrome Canary 中，谷歌通过侧边面板深度集成了谷歌搜索的功能。例如，当用户访问一些知名网站时，用户可以通过侧边面板获取更多的信息，包括相关搜索、网站描述和类似文章等。其中一个特别有趣的部分是“关于这个来源”（About this source），可以提供关于特定网页来源的详细信息，如描述、平台信息以及谷歌首次索引 / 收录该网站的时间等。

IT之家注意到，这种深度集成的侧边面板与微软 Edge 的侧边栏功能非常相似。Edge 曾经有一个叫做 Discover / Bing 的集成功能（已被 Bing Chat 取代），也提供了类似的信息。

谷歌搜索在侧边面板中的深入集成也让人们猜测，谷歌可能很快就会将 Bard 或 SGE 集成到浏览器中。微软 Edge 侧边栏已经集成了 Bing Chat 功能，任何人都可以从浏览器的侧边栏使用该聊天机器人。

目前在 Chrome Canary 中，谷歌的侧边面板还有一些其他有用的功能，比如阅读列表、书签、Journeys（Chrome 搜索历史功能，可以帮助用户从上次离开的地方继续浏览）、阅读模式以及上文提到的谷歌搜索等。需要指出的是，谷歌仍在开发新的侧边面板体验，并不清楚何时会向公众正式推出。

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