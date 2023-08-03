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NT 架构 Windows / Mac QQ 更新：好友备注展示顺序优化、支持表情提示快捷输入

2023/8/3 20:45:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 3 日消息，腾讯现推出了 Windows QQ 9.9.1 以及 Mac QQ 6.9.18 版本更新.

据官方介绍，新版本主要有以下新特性和功能更新：

  • 1. 群成员列表标签右对齐

  • 2. 好友备注展示顺序优化

  • 3. 音视频通话发起上限调整

  • 4. 系统通知设置优化

  • 5. 支持表情 hover 提示快捷输入

  • 6. 修复了若干已知 bug

IT之家附下载地址：

全新的体验版 Windows QQ 基于 NT 架构打造了全新的交互界面，UI 设计三端保持一致；消息界面采用了三栏式设计，整体风格更加清爽简约，方便用户查看所需信息；资料设置及资料卡也变得更简洁干净。

QQ 团队建立了多个用户体验群，持续关注用户反馈和体验，小步快跑迭代优化了包括群应用、全局搜索、表情分类收藏等能力。

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关键词：QQ腾讯NT

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