NT 架构 Windows / Mac QQ 更新：好友备注展示顺序优化、支持表情提示快捷输入

IT之家 8 月 3 日消息，腾讯现推出了 Windows QQ 9.9.1 以及 Mac QQ 6.9.18 版本更新.

据官方介绍，新版本主要有以下新特性和功能更新：

1. 群成员列表标签右对齐

2. 好友备注展示顺序优化

3. 音视频通话发起上限调整

4. 系统通知设置优化

5. 支持表情 hover 提示快捷输入

6. 修复了若干已知 bug

IT之家附下载地址：

全新的体验版 Windows QQ 基于 NT 架构打造了全新的交互界面，UI 设计三端保持一致；消息界面采用了三栏式设计，整体风格更加清爽简约，方便用户查看所需信息；资料设置及资料卡也变得更简洁干净。

QQ 团队建立了多个用户体验群，持续关注用户反馈和体验，小步快跑迭代优化了包括群应用、全局搜索、表情分类收藏等能力。

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