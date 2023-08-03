NT 架构 Windows / Mac QQ 更新：好友备注展示顺序优化、支持表情提示快捷输入

IT之家 8 月 3 日消息，腾讯现推出了 Windows QQ 9.9.1 以及 Mac QQ 6.9.18 版本更新.
据官方介绍，新版本主要有以下新特性和功能更新：
1. 群成员列表标签右对齐
2. 好友备注展示顺序优化
3. 音视频通话发起上限调整
4. 系统通知设置优化
5. 支持表情 hover 提示快捷输入
6. 修复了若干已知 bug
IT之家附下载地址：
x86：https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/88276f55/QQ9.9.1.15717_x86.exe
x64：https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/de89dcff/QQ9.9.1.15717_x64.exe
Mac：https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/2bfef259/QQ_v6.9.18.15717.dmg
全新的体验版 Windows QQ 基于 NT 架构打造了全新的交互界面，UI 设计三端保持一致；消息界面采用了三栏式设计，整体风格更加清爽简约，方便用户查看所需信息；资料设置及资料卡也变得更简洁干净。
QQ 团队建立了多个用户体验群，持续关注用户反馈和体验，小步快跑迭代优化了包括群应用、全局搜索、表情分类收藏等能力。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。