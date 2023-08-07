AI 公司光年之外完成工商变更：创始人王慧文退股，美团成其唯一股东

IT之家 8 月 7 日消息，国家企业信用信息公示系统显示，北京光年之外科技有限公司现已完成工商变更，创始人王慧文退股，美团旗下天津三快科技有限公司成唯一股东。

北京光年之外科技有限公司成立于 2018 年 7 月，注册资本 100 万元人民币。目前，王慧文仍任光年之外公司法定代表人、执行董事、经理等职务。

作为美团创始人王兴的大学同学，王慧文于 2010 年 12 月 18 日加入美团并与王兴共事十年，2020 年 1 月从美团退休，并于 2018 年创建 AGI（通用人工智能）公司光年之外。

今年 3 月，王兴在朋友圈发文，宣布将以个人身份参与王慧文创业公司“光年之外”的 A 轮投资，并出任董事。

据IT之家此前报道，美团于 6 月 29 日发布公告，正式宣布收购光年之外（北京光年之外科技有限公司及 Light Year AI Limited）的全部权益。此次收购总代价包括现金 2.34 亿美元（IT之家备注：当前约 16.8 亿元人民币）、债务承担人民币 3.67 亿元以及现金人民币 1 元。

美团在公告中表示，通过收购事项获得领先的 AGI 技术及人才，有机会加强其于快速增长的人工智能行业中的竞争力。并购完成后，将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究。

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