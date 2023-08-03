美团捐款 3000 万元，支持北京门头沟、房山和河北灾后重建

IT之家 8 月 3 日消息，近日，受超强台风“杜苏芮”影响，北京、天津、河北等多地因暴雨受灾严重。

8 月 3 日，美团公益基金会宣布捐赠 3000 万元人民币驰援京津冀灾情，目前计划与公益机构等相关方合作，用于北京门头沟、房山及河北等受灾严重地区群众的救灾物资、生活安置和灾后重建等。

目前，美团已启动多项紧急行动，支持保障受灾地区的救援与灾后安置：

针对受灾多地，美团外卖携多品牌捐赠饮用水等应急物资

此前，美团已第一时间为北京门头沟、石景山等地捐赠饮料、矿泉水、方便面等应急救援物资，接下来还将为海淀区、大兴区、房山区等地捐赠应急物资。美团外卖联合各大茶饮连锁品牌调配北京、涿州周边仓库的饮用水物资，驰援灾区，解决受灾群众的饮用水问题。

为保障北京居民需要，美团买菜已增加备货和运力

为保障北京市民日常所需，美团买菜整体备货量相较于平时增加 20%, 重点增加餐桌品类的供应，同时多方调配人力，增加服务站分拣、打包以及配送侧力量，组织骑手进行安全培训、为骑手提供个人防护和遮蔽工具等，满足市民的即时配送需求。

受汛情影响的旅游订单，美团协助退改

因台风汛情等不可抗力导致的旅游订单（包括酒店、民宿、景区门票、景 + 酒、跟团游）退改需求，在用户提供相关凭证后，美团将积极与商家协调相关事宜，并为用户提供兜底保障。针对已预订但未出行旅客的机票、火车票等退票、改签需求，美团将按照航司、铁路部门的最新退改政策，协助用户进行办理。

因暴雨停业的商家，美团提供歇业保护

针对因暴雨导致停业的商家，美团的外卖、酒店等业务将提供歇业保护，保护期间门店的评分、排名等数据均不受影响，还将为恢复营业的商家提供流量扶持，帮助商家获得订单。