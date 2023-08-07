蔚来手机安兔兔跑分超 136 万，搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版移动平台

IT之家 8 月 7 日消息，跑分平台安兔兔今日上午通过官微公布了蔚来手机性能方面的更多信息。

据称，安兔兔后台数据库中显示，蔚来手机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 领先版移动平台，内置 12GB 内存 + 1TB 存储空间，操作系统版本为安卓 13，“达到顶级旗舰水准”。

跑分方面，该机型取得了总分 1360974 分、CPU 成绩 355091 分、GPU 成绩 434891 分、MEM 成绩 304072 分、UX 成绩 266920 分的成绩。

安兔兔表示，参与跑分测试的可能是一台早期工程机，其性能水准与骁龙 8+ Gen 1 机型的表现类似，和常见的骁龙 8 Gen 2 机型还有明显的差距。

IT之家此前报道，蔚来手机近日已在工信部完成入网，型号为 N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。

在此之前，蔚来手机已经通过了工信部无线电核准，该机型将支持 2G（GSM）、联通 3G（WCDMA）、CDMA、移动 + 联通 4G（TD-LTE / LTE FDD）以及 5G 等网络制式，并且支持 UWB 超宽带技术，这意味着蔚来手机有望被用作蔚来汽车的数字钥匙，或与其他智能设备之间形成短距离联动。

在今年春季举行的电动汽车百人会论坛上，李斌透露，蔚来手机将于今年第三季度发布，并实现交付。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。