消息称鸿海旗下工业富联向苹果独家供应 AI 服务器

IT之家 8 月 7 日消息，据台媒《经济日报》今日援引消息人士报道，鸿海集团在苹果“一声令下”之后，通过旗下工业富联（FII）位于越南的生产基地向苹果独家供应 AI 服务器。

不过按照鸿海集团的习惯，其向来“不评论单一客户与订单动态”。消息人士补充说，鸿海当前是苹果 iPhone 最大组装厂和苹果数据中心服务器的供应商，因此当苹果决定向 AI 领域发力之后，考量到鸿海在 AI 服务器市场“独占鳌头”且与苹果合作多年，自然继续选择鸿海作为其首选伙伴。

台媒援引市调机构统计结果指出，鸿海集团目前在全球服务器领域的市占率达到约 43%，目前是亚马逊最大的云服务供应商，且已经向 ChatGPT 和英伟达供应 AI 服务器。

IT之家此前报道，苹果公司前不久公布了 2023 财年第 3 财季（今年第 2 季度）的业绩，在财报电话会议上，公司首席执行官蒂姆・库克在接受路透社采访时，表示苹果多年来一直在研究包括生成式 AI 在此的各种 AI 技术。

库克此前总是回避谈论生成式 AI 技术，此前的评论总是会放大到更大的 AI 和机器学习技术上。

另据彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）早些时候爆料，苹果内部正在开发“Apple GPT”项目，足以媲美 OpenAI 的 ChatGPT 项目。

和 OpenAI 的 ChatGPT、微软的 Bing、谷歌的 Bard 等大语言模型类似，苹果为 AI 项目开发了一个“Ajax”框架，并开发了自己的内部聊天机器人，部分工程师称之为“Apple GPT”。古尔曼表示，苹果可能会在 2024 年发布该项目。

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