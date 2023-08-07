搜狐第二季度营收 1.52 亿美元同比下降 22%，PC / 移动游戏月活均下滑

IT之家 8 月 7 日消息，搜狐公司今日公布了 2023 年第二季度财务报告。财报显示，搜狐公司第二季度总收入为 1.52 亿美元（IT之家备注：当前约 10.91 亿元人民币），其中品牌广告收入为 2400 万美元，在线游戏收入为 1.18 亿美元，均达到预期。

第二季度重要业绩

总收入为 1.52 亿美元，较 2022 年同期下降 22%，较上季度下降 6%。

品牌广告收入为 2,400 万美元，较 2022 年同期下降 4%，较上季度增长 6%。

在线游戏收入为 1.18 亿美元，较 2022 年同期下降 25%，较上季度下降 9%。

归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为 2,100 万美元。2022 年同期净利润为 900 万美元，上季度净亏损为 1,800 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为 1,800 万美元。2022 年同期净利润为 1,200 万美元，上季度净亏损 1,300 万美元。

搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳评论道：“2023 年第二季度，我们的业务表现稳定，收入和净利润均达预期。搜狐媒体方面，我们不断完善产品和技术，为用户提供大量实时可靠的内容，提升用户体验。搜狐视频方面，我们持续发力‘双引擎’战略，不断丰富长视频和短视频内容，并积极提升社交分发。借助先进的直播技术和搜狐产品矩阵，我们举办了多场传统及创新的市场营销活动，在产生丰富内容的同时吸引大量用户，并不断开拓商业机会，获得广告预算。在线游戏业务表现稳健，收入符合此前预期。”

第二季度集团业绩

收入

总收入为 1.52 亿美元，较 2022 年同期下降 22%，较上季度下降 6%。

品牌广告收入为 2,400 万美元，较 2022 年同期下降 4%，较上季度增长 6%。

在线游戏收入为 1.18 亿美元，较 2022 年同期下降 25%，较上季度下降 9%。同比和环比下降主要是由于老游戏收入的自然下滑。

毛利率

美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 76%，2022 年同期均为 73%，上季度均为 75%。

品牌广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 30%，2022 年同期均为 4%，上季度均为 17%。

在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 87%，2022 年同期均为 84%，上季度均为 85%。

营业费用

美国通用会计准则营业费用为 1.38 亿美元，较 2022 年同期增长 5%，较上季度下降 1%。非美国通用会计准则营业费用为 1.38 亿美元，较 2022 年同期增长 6%，较上季度下降 1%。同比营业费用的增长主要是由于畅游产品研发费用有所增长。

营业利润/（亏损）

美国通用会计准则营业亏损为 2,300 万美元，2022 年同期营业利润为 1,000 万美元，上季度营业亏损为 1,800 万美元。

非美国通用会计准则营业亏损为 2,300 万美元，2022 年同期营业利润为 1,100 万美元，上季度营业亏损为 1,800 万美元。

所得税费用

美国通用会计准则所得税费用为 1,800 万美元，2022 年同期所得税费用为 1,700 万美元，上季度所得税费用为 1,300 万美元。非美国通用会计准则所得税费用为 1,500 万美元，2022 年同期所得税费用为 1,600 万美元，上季度所得税费用为 1,100 万美元。

净利润/（亏损）

归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为 2,100 万美元，美国通用会计准则每股摊薄净亏损为 0.62 美元。2022 年同期净利润为 900 万美元，上季度净亏损为 1,800 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为 1,800 万美元，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损为 0.52 美元。2022 年同期净利润为 1,200 万美元，上季度净亏损为 1,300 万美元。

畅游业绩补充信息

2023 年第二季度经营业绩

PC 客户端游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 220 万，较去年同期下降 4%，与上季度持平。季度总计活跃付费用户数为 90 万，较去年同期下降 12%，较上季度下降 4%。付费用户数的同比下降主要是由于天龙端游的自然衰减。

移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 130 万，较去年同期下降 35%，较上季度下降 19%。季度总计活跃付费用户数为 30 万，较去年同期下降 35%，较上季度下降 15%。活跃用户数和付费用户数的同比和环比下降主要是由于老游戏的自然衰减。

2023 年第二季度未经审计财务业绩

总收入为 1.19 亿美元，较去年同期下降 25%，较上季度下降 9%。在线游戏收入为 1.18 亿美元，较去年同期下降 25%，较上季度下降 9%。在线广告收入为 100 万美元，较去年同期下降 37%，较上季度下降 19%。

美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利润均为 1.03 亿美元，较去年同期下降 22%，较上季度下降 7%。

美国通用会计准则营业费用为 5,400 万美元，较去年同期增长 12%，较上季度下降 5%。同比增长主要是由于产品研发费用有所增长。

非美国通用会计准则营业费用为 5,400 万美元，较去年同期增长 13%，较上季度下降 5%。

美国通用会计准则营业利润为 4,900 万美元，2022 年同期营业利润为 8,400 万美元，上季度营业利润为 5,400 万美元。

非美国通用会计准则营业利润为 4,900 万美元，2022 年同期营业利润为 8,500 万美元，上季度营业利润为 5,500 万美元。

业务展望

2023 年第三季度，搜狐预计：

品牌广告收入在 2,100 万美元至 2,400 万美元（当前约 1.51 亿元至 1.72 亿元人民币）之间，较 2022 年同期下降 7% 至 18%，较 2023 年第二季度持平至下降 12%。

在线游戏收入在 1.08 亿美元至 1.18 亿美元之间，较 2022 年同期下降 21% 至 27%，较 2023 年第二季度持平至下降 9%。“新天龙八部”手游计划在 2023 年第三季度上线，在正式上线之前，收入预期仍存在不确定性。出于谨慎考虑，公司第三季度的指导性预测中未包含“新天龙八部”手游的影响。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在 2,000 万美元至 3,000 万美元之间，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在 2,300 万美至 3,300 万美元之间。

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