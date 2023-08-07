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首页 > 游戏之家>游戏快报

外媒统计索尼 PS 平台玩家 7 月热门游戏，《血缘诅咒》依然突出

2023/8/7 15:37:24 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 7 日消息，《血源诅咒（Bloodborne）》是索尼 PS4 时期的一款著名“受苦”游戏，该游戏是《黑暗之魂》系列的精神续作，延续了系列游戏巨大的难度和挑战性，因此在“喜欢吃苦”的玩家内获得了广泛的赞誉。

近日，玩家数据统计网站 TrueTrophies 对平台中 320 万个活跃索尼 PSN 账户进行调查，从中抓取出“玩家们最经常游玩”的游戏信息，而最终结果令外媒“感到震惊”。

▲ 图源 TrueTrophies

数据显示，2023 年的 7 月份，《血源诅咒》的玩家数超过了《死亡岛 2》、《死亡空间重制版》等作品，甚至与当下热门游戏《星球大战绝地：幸存者》、《原子之心》等差距并不大

▲ 图源 TrueTrophies

IT之家发现，《血源诅咒》发布于 2015 年 3 月 24 日，也一度“会免”过几次，截至当下，《血源诅咒》并没有对 PS5 进行特别优化，因此玩家只能在 PS4 兼容模式下游玩本作，但即便如此，玩家们却依然执着于这款游戏，相信他们对于“受苦”的热情还会持续很长一段时间。

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关键词：血缘诅咒PS4 游戏PS5 游戏

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