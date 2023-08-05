RPCSX 项目迈出第一步：在 PC 上“模拟”《血源诅咒》PS4 游戏

IT之家 8 月 5 日消息，RPCS3 开发者 DH 于今年 7 月初宣布启动 RPCSX 模拟器项目；时隔 1 个月，该项目已经取得了初步进展，可以在 PC 上“模拟”运行 PS4 游戏《血源诅咒》。

这里的“模拟”之所以带双引号，是因为模拟器黑屏显示，无法渲染游戏图形，只是游戏运行一段时间后没有出现崩溃情况。另外还需要注意的一点是，模拟运行期间，CPU 和 GPU 占用大约在 80% 左右。

考虑到目前宣布开发立项仅过去 1 个月时间，可以通过 RPCSX 模拟 AAA 级游戏，依然是一项令人印象深刻的成就，已经迈出了 PC 端运行《血源诅咒》的第一步。

IT之家注：RPCS3 模拟器经过了长达 12 年的发展，表示 3500 款 PS3 游戏中，成功模拟运行了 2500 款游戏。DH、kd-11 和 Nekotekina 三位元老共同推进 RPCS3 模拟器。

DH 表示 RPCSX 当前仍处于早期阶段，不过项目的终极目标是可以模拟运行所有的 PS4 游戏。

PC 玩家通过 RPCSX 模拟器，理论上可以运行诸多热门 PS4 游戏，包括《血源诅咒》、《梦想大创造》、《重力异想世界完结篇》、《恶名昭彰：次子》、《最后的守护者》、《汪达与巨像》重制版等等。

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