浙江：2025 年将建成超 230 万个充电桩，其中乡村不少于 90 万个

IT之家 8 月 7 日消息，“杭州发布”官方公众号周六发文宣布，浙江省政府办公厅印发《浙江省完善高质量充电基础设施网络体系促进新能源汽车下乡行动方案（2023—2025 年）》（下称《方案》）。

《方案》对浙江全省新能源车用基础设施提出了多项目标和要求，IT之家整理重点内容如下：

2025 年，全省累计建成充电桩 230 万个以上、乡村不少于 90 万个，其含公共充电桩 12 万个、乡村不少于 2 万个，满足 400 万辆以上新能源汽车充电需求；

2025 年，新能源汽车年销量达到 100 万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点超 500 家。

以交通网络为依托，推动充电基础设施从城市“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）逐步向城区边缘、县城、乡村延伸，实现公共充电站“县县全覆盖”、公共充电桩“乡乡全覆盖”，形成城市五分钟、城乡半小时充电圈。

老旧小区固定车位充电设施愿装尽装，独户居民充电设施接电愿接尽接，新建居住区固定车位 100% 建设充电设施或预留安装条件。因地制宜在村（社区）居住区建设集中充电场站。

高速公路服务区充电设施实现全覆盖，有条件的高速公路服务区充电桩建设数量达到小客车车位数量的 20%。

统一建设政府充电设施治理和监管服务平台，引导充电设施运营平台有序接入，促进全省公共充电基础设施 100% 全接入，迭代完善“一键找桩”平台定位导航、预约充电、多渠道支付等便民服务功能。

加快与国家、长三角充电基础设施平台互联互通，促进与各充电设施运营平台贯通。

强化汽车、电池和充电设施生产企业产品质量安全责任，发生火灾爆炸事故的，按照有关规定倒查责任。

支持优势企业提升产能，优化生产布局，培育一批新能源整车头部企业。鼓励传统燃油汽车企业调整产品结构，充分利用现有产能发展新能源汽车，开发更多适配乡村生产生活的经济实用车型。

鼓励新能源汽车企业布局县域销售服务网点，并向周边乡村辐射延伸。

引导燃油车维修企业向新能源汽车维修保养领域拓展，促进信息互通，提供应急救援，力争实现城区和乡镇汽车维修需求半小时触达。

设计一批适合新能源汽车自驾的乡村旅游线路，积极举办文化旅游、体育赛事等活动，推动景区交通系统新能源汽车全覆盖。鼓励各地探索开展新能源汽车自驾租赁业务。

制定公共充电车位管理办法，鼓励实施政府定价的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次 2 小时内（含充电时间）免费。

落实峰谷分时电价政策，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动。2030 年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收容量电费。

鼓励政府和充电设施运营企业通过出台奖补、消费券等方式减免用户充电费用。