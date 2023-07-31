交通运输部：进一步优化完善公路沿线充电基础设施网络

IT之家 7 月 31 日消息，IT之家从央视新闻获悉，今日交通运输部召开新闻发布会，介绍了公路建设的最新进展和未来规划。公路局副局长郭胜表示，公路设施在加快补短板、强链条的同时，还呈现出数字化转型和交旅融合的新趋势。

郭胜介绍，为了适应新时代的发展要求，交通运输部积极推进公路建设、养护、运营等全流程数字化转型工作。目前，交通运输部正在组织起草公路数字化与智慧公路建设的政策文件，推动开展公路设计施工、养护应急、出行服务、市场治理、标准规范等方面的数字化专项行动和相关试点工作。

郭胜还透露，交通运输部加强对智慧公路建设项目的指导，深化技术方案论证，加快推进济青中线高速、京港澳高速湖北段改扩建等智慧公路建设，力争形成一批场景明确、效益明显的技术成果。

此外，郭胜还强调，加快推进交旅融合发展，是推进交通运输与旅游服务供给侧结构性改革的重要手段，是激发旅游消费潜力、释放市场活力的有效途径。近年来，交通运输部也大力推进旅游公路建设，会同国家相关部门，共同研究推动旅游公路高质量发展。

郭胜还表示，下一步，交通运输部将以高速公路服务区充电设施为重点，按照“适度超前”的原则，进一步优化完善公路沿线充电基础设施网络，努力形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的充电基础设施网络，有效满足电动汽车充电需求，服务公众便捷出行，助力电动汽车产业高质量发展。

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