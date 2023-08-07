又是直角又是掉头的，台风也要考驾照吗？

今年的西北太平洋并不太平，强烈的台风频频靠近或登陆我国。一周前，5 号台风“杜苏芮”以强台风上限的强度（风力 15 级）登陆我国福建；如今，6 号台风“卡努”又以强台风的强度徘徊于我国东海海域，气象机构一度预测其会直接登陆我国浙江。不过，值得大家注意的是，这两个台风的路径都有些特点，它们发展过程中都出现了诸多变数，导致各大气象机构之间常常出现重大分歧。而它们实际的路径更是奇特，“杜苏芮”在巴士海峡连续走出了几个“直角”；“卡努”更是原地掉头，原本冲向我国，进入东海以后却慢慢调转方向开始奔日本而去。不禁令人好奇，难道台风也要考驾照？为何会走出如此奇特的路径呢？

“杜苏芮”的“神奇直角”（中央气象台台风网）

首先，我们需要了解台风是怎么能持续移动的。台风本身是一个大型的天气系统，但是它的运动路径受到很多因素的影响，影响最大的就是我们耳熟能详的“副热带高压”了。在炎炎夏日，“副热带高压”非常强盛，可以从太平洋深处一直延伸到我国内陆地区乃至北方草原地带。而台风作为一种热带低压系统，只能沿着副热带高压的边缘移动而难以“穿越”。当台风通过了副热带高压最西端的位置时，就会继续沿着副热带高压的边缘“转弯”。如果副热带高压最西端比较“尖锐”，就可能出现台风“掉头”的情况，例如 2017 年 9 月台风“泰利”进入东海后一个急转弯去了日本。还有一种可能是，副热带高压在台风的迫近过程中发生结构变化，出现快速向东退却甚至“断裂”（北侧出现低压槽）的情况，台风就会借此机会转向去日本韩国，例如 2020 年台风“巴威”和“美莎克”，借助低压槽切断副热带高压的机会连续北上冲击朝韩两国。

Chih-wen Hung 等（2010）论文图，箭头展示了台风的几种常见路径，“H”即指代副热带高压

本次“卡努”台风遇到的情形又是另一种情况，从气压图上可以看到，8 月 3 日副热带高压仿佛“张嘴含住”了台风“卡努”，使得“卡努”开始原地打转。这种形势在气象上称为“鞍场”，处于鞍场之中的台风需要等到外场环流形势转变，出现新的引导气流时才能继续移动。根据预报，“卡努”未来几天将逐渐缓慢向日本方向移动，但并不能排除之后再度转向的可能性。

8 月 3 日 500 百帕气压场形势图。蓝色粗线内就是副热带高压的范围，可以看到台风“卡努”几乎完全被副热带高压包住，动弹不得

台风除了会受到副热带高压的引导，也会受到季风和西风带的影响，还会受到其他台风的影响 —— 也即“藤原效应”。历史上台风移动轨迹奇特的台风很多，其中不少都是由于出现了别的台风，有时甚至有三四个台风同时出现，相互之间都有影响，导致它们的路径预报极其困难，形势复杂多变。例如，1986 年台风“韦恩”、2016 年台风“狮子山”、2017 年台风“奥鹿”等等。

1986 年奇葩台风“韦恩”长达 21 天的“反复横跳”表演，多次掉头急转弯，可谓是“南海逮虾户”了（图源维基百科）

2016 年“狮子山”遭遇的台风版三国演义，“狮子山”笑到最后，走出一个诡异的路径

而至于“杜苏芮”的“直角转弯”，其实与气象机构的发报时间间隔有关。我们能看到的各种台风路径都不是完全连续的轨迹，而是每隔几个小时更新一次台风中心的位置，再把相邻的两个途径位置连线，才得到台风的路径。有时台风本身的移动很缓慢，几个小时可能在原地打转，轨迹连线才会凑巧出现“直角”的情况，并不是因为台风真能作出完美的直角转弯。即便是开车“直角转弯”，我们也要明白车子实际上的行驶轨迹不可能是完美的直角，而是一道弧线。台风的轨迹亦然。另外还有一种可能是，台风本身结构松散，很难确定其环流中心，导致出现“直角轨迹”的巧合。“杜苏芮”出现直角轨迹时，正是其刚刚经过菲律宾吕宋岛、核心结构被吕宋岛的山脉破坏之后的情形，那时它的风眼结构松散，环流中心很难确定，因此才有了实时路径上的“直角”。

美国机构给出的“杜苏芮”实际路径，时间间隔较长，就没有很明显的直角

参考资料

1.维基百科相关词条

2.Zoom Earth

3.中央气象台官方网站

本文来自微信公众号：石头科普工作室 （ID：Dr__Stone），作者：思空

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