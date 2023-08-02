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海信：福建地区因台风受灾的家电，提供免费检测、维修

2023/8/2 9:46:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 2 日消息，7 月 28 日，超强台风过境福建区域，台风及强降雨给全省人民的财产造成巨大损失。台风无情，人间有情，目前已有多个品牌宣布为台风受灾家电进行免费检修。

昨日晚间，海信也发布公告，2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致海信产品运行故障的福建省用户，拨打 4006-111111 或“海信爱家”公众号报单提供免费服务。

  • 产品范围：电视、空调、冰箱、洗衣机、烟灶、热水器

  • 免费服务：免检测费、维修费，只收取材料费

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据IT之家此前报道，海尔也将对此次台风暴雨极端天气造成的海尔家电损坏 / 运行故障，海尔承诺检测可以修复的海尔家电，免费进行维修。

  • 报修时间范围：2023 年 8 月 1 日-2023 年 8 月 4 日

  • 报修方式：拨打 4006999999，或“海尔服务”公众号报单，即可免费检测，免费维修

小米也发布小米服务抗险【免费维修】通知，因台风“杜苏芮”导致“小米 / 米家系列空调”运行故障的用户，自 2023 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，通过直接扫码、小米服务微信公众号申请报修，可享受免费上门服务。

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关键词：海信台风家电

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