创维：福建地区因台风受灾的电视，提供免费上门检测

IT之家 8 月 2 日消息，7 月 28 日，超强台风过境福建区域，台风及强降雨给全省人民的财产造成巨大损失。台风无情，人间有情，目前已有多个品牌宣布为台风受灾家电进行免费检修。

今日下午，创维电视官方发布公告，自 2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致创维电视产品运行故障的用户，可拨打全国服务热线 95105555 或在「创维电视 +」公众号报单，官方将提供免费服务。

服务范围：福建省全区域

产品范围：创维电视

免费服务：免检上门、免费检测

（IT之家注：创维电视官方没有提到免费维修服务）

据IT之家此前报道，海信发布公告，2023 年 8 月 1 日至 8 月 7 日期间，因台风受灾导致海信产品运行故障的福建省用户，拨打 4006-111111 或“海信爱家”公众号报单提供免费服务（免检测费、维修费，只收取材料费）。

海尔也将对此次台风暴雨极端天气造成的海尔家电损坏 / 运行故障，海尔承诺检测可以修复的海尔家电，免费进行维修。

小米也发布小米服务抗险【免费维修】通知，因台风“杜苏芮”导致“小米 / 米家系列空调”运行故障的用户，自 2023 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，通过直接扫码、小米服务微信公众号申请报修，可享受免费上门服务。

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