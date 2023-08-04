一跨境客车底盘暗格藏匿 1747 个 CPU、内存条、固态硬盘入境，因“机检图像异常”被查

IT之家 8 月 4 日消息，据“海关发布”今日通报，近日拱北海关所属港珠澳大桥海关查获了一起利用跨境客车暗格夹藏 1747 个 CPU、内存条、固态硬盘等电脑配件走私进境案。

据介绍，7 月 28 日 7 时，港珠澳大桥海关关员使用车辆检查设备对一辆粤澳跨境客车扫描检查后，发现机检图像异常，存在改装车体藏匿走私的嫌疑。

经进一步对车体检查，现场关员在该车底盘加装的托盘暗格处查获大量使用塑料、白纸包装的 CPU、内存条和固态硬盘，经清点，总计有 CPU 837 个、内存条 900 个、固态硬盘 10 个。目前，该案已按规定移交海关缉私部门作进一步处置。

另据IT之家此前报道，该海关 7 月 22 日就已查获一起涉嫌利用跨境客车改装暗格夹藏内存条 860 块进境案。

7 月 22 日 17 时许，该关关员通过视频巡查发现一辆进境粤澳两地牌跨境客车行迹可疑，经车辆检查设备扫描车体后，机检图像显示有异常，存在改装藏匿走私的嫌疑。经进一步开拆车体检查，关员在拆卸出的电池箱暗格内查获大量用白色塑料膜包装的内存条，共计 860 块。目前，该案已按规定作进一步处置。

海关提醒：依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。