奇瑞 eQ7 汽车预售价公布：14.39 万元起，1 元下订抵 1000 元

IT之家 8 月 7 日消息，奇瑞 eQ7 预售价公布，共有 3 款车型：

512km Air：14.39 万元

512km Pro：15.39 万元

512km Max：16.39 万元

官方还推出了 1 元下订抵 1000 元、2000 元下订抵 5000 元、至高置换 1 万元等权益。

IT之家从官方了解到，奇瑞 eQ7 于 7 月 12 日下线，基于国内首个“铝基轻量化平台”打造，车身扭转刚度达到 39800N・m / deg，骨架整体重量减少 30%，并可提升续航表现；长宽高分别为 4675/1910/1660mm，轴距 2830mm，采用双色车身造型，黑色的 A / B / C 柱营造出悬浮式车顶的视觉效果；尾灯采用贯穿式设计，后包围更具层次感，提高整车的视觉重心。

内饰上，奇瑞 eQ7 造型简洁，采用 24.6 英寸的双联屏设计，自带 540° 透明底盘和高清全景，中控台处贯穿式配备镀铬饰条，下方还有氛围灯；后排放倒后可以创造一个长 1865mm、宽 1365mm 的纯平空间；配备了全新一代智能驾驶系统，实现 20 + 项辅助驾驶功能，提供 14 项主动安全功能。

动力上，新车搭载最大功率为 155kW 的电动机，车速最高可达 180km/h，采用了油冷的散热方式，提供 4 种驾驶模式、3 种转向模式、2 种制动模式，内置磷酸铁锂电池组。

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