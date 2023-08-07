Keychron 紫色版 Q5 Pro 机械键盘明日上架：QMK / VIA 开源改键，到手价 1368 元

IT之家 8 月 7 日消息，据 Keychron 官方公众号消息，Keychron 旗下 Q5 Pro 紫色版机械键盘将于 8 月 8 日 (明晚 8 点)，在各大电商平台首发上架，到手价为 1368 元，前 50 名下单赠亚克力防尘罩，感兴趣的IT之家小伙伴们可以届时前往了解选购。

▲ 图源 Keychron 官方公众号

据悉，该键盘共有四款轴体：K Pro 银轴、K Pro 黄轴、凯华知夏轴、凯华知冬轴，支持 QMK 和 VIA 开源改键（VIA 支持 MacOS、Windows 和 Linux）。

▲ 图源 Keychron

键盘采用 101 键 + 1 旋钮布局，支持蓝牙 5.1 和 Type-C 有线双模连接，适配 Windows / MacOS / iOS / 安卓，附送 3 颗 Mac 增补键帽。

▲ 图源 Keychron

该键盘每个组件都可 DIY 自由组装，采用 Gasket 结构设计，配合 poron 消音棉和 poron 底垫，减少空腔音和共振音；支持 22 种 RGB 背光灯效，用户可以进一步微调 RGB 色调、饱和度、亮度效果速度等不同的模式。

▲ 图源 Keychron

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。