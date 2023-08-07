可实现 80W 无线快充，南芯科技推出高功率无线发射充电方案 SC9610&SC8701

IT之家 8 月 7 日消息，工信部在今年 5 月 30 日发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，其中提到“将移动、便携式无线充电设备且额定传输功率从 50W 提升至 80W”，该规定将在 2024 年 9 月 1 日实行。

据南芯半导体官方公众号报道，南芯近期推出旗下高功率无线充电方案 SC9610&SC8701，官方表示，该充电方案搭配已推出的 50W 高效率高集成度无线充电 RTX SOC—SC9625，可实现 50W 无线快充，搭配南芯即将推出的接收器，可实现 80W 无线快充，“可为手机、笔记本等多种智能终端提供更快速与便利的充电方式”。

▲ 图源 南芯半导体官方公众号

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官方在公众号中详细介绍了这两款充电方案，IT之家转录相关内容如下：

SC9610

SC9610 是一款高度集成、高效率的磁感应无线电力发射机。它可以支持 4V 至 22V 的宽输入电压范围内工作，全桥输出支持最高支持 42V，支持 80W 功率输出，此外，SC9610 还支持无线充最新协议 WPC-Qi2.0（EPP+MPP）协议。

▲ 图源 南芯半导体官方公众号

SC9610 集成了一个 32 位强大的数字核心，同时兼备丰富的内存和外设。64KB MTP 和 8KB SRAM 可以让用户开发无线电力发射机等应用。

SC9610 集成 3 通道增强型 PWM 输出，时钟频率高达 192Mhz。集成了一个全桥驱动、一个多通道 ASK 解调模块、FSK 调制模块、一个模数转换器模块、6 个定时器模块和一个捕捉模块。

SC9610 还集成了快速充电协议，包括：DP / DM, USB-PD, VOOC, AFCP 和 UFCS。发射机支持 Q 因子检测，实现高质量的异物检测。采用 QFN44_5x5 封装。

SC8701

SC8701 是一颗同步 4 功率管 Buck-Boost 控制器，输出电压能够高于，等于或低于输入电压，超高的转换效率能够有效提升系统的热性能。SC8701 支持超宽的输入及输出电压，输入电压 2.7V 至 36V，输出电压 2V 至 36V。SC8701 采用了业内领先的 10V / 2A MOSFET 驱动器，最大限度地使用外部 MOSFET 以获得高效率。

▲ 图源 南芯半导体官方公众号

SC8701 支持输入电流限流，输出电流限流，过温保护以确保芯片能正常工作在各种异常情况。SC8701 的输出电压及输入输出电流限流可通过 PWM 信号动态调整，开关频率为 200KHz 至 600KHz 可调，客户可灵活的依据系统需求进行相应设计。SC8701 采用 32pin QFN 4x4 封装。

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