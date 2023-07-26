日本东工大推出激光无线供电方案，计划 2050 年实现“无需充电的社会”

IT之家 7 月 26 日消息，据日经中文网报道，日本东京工业大学正在研究利用激光供电的“光无线供电”，通过朝对象物照射激光，将光能转换成电能。除了可以无线使用通信设备及家电产品外，该技术还有利于研发不充电也可以行驶的纯电动汽车。研究团队希望借助相关技术，可以在 2050 年实现无需在意充电的生活。

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这套方案的基本原理很简单，就是将电能转换成激光然后进行照射，被激光照射的一方利用光伏电池板将光转换成电能加以利用，东工大准教授宫本智之表示：“如果能解决效率和安全的课题，或许可以尽早让该技术实用化。”

宫本团队已经实现通过该方案传输 10w 左右的电力，成功使无线操纵设备运作并通过从地面发射激光让无人机滞空。此外，激光能穿透水的特性也是光无线供电的另一大特色，因此可以对在水下移动的无人设备提供无线供电。

目前，在无线供电中已经普及的是电磁感应方式，通过利用对线圈通电产生的磁力输送电力，该方式已经应用于智能手机充电等场景。虽然该方式能够以 90% 左右的效率输送电力，但供电和受电设备之间只能保持几厘米左右的距离。

在长距离传输中被视为有力候选的是基于微波的无线供电。这种方式使用特定波长的电波送电，虽然可以大范围长距离送电，但距离一旦延长，效率就会下滑数个百分点，难以输送很大的电力。另外，由于使用电波，接收电波的机器会产生干扰，还有可能造成故障等。

IT之家从报道中获悉，激光具有可以长距离供电的优点，其转换效率被认为可以维持在 50％左右，因而作为长距离输送大电流的无线供电机制备受期待。不过，该方案也存在需要解决的课题，尤其是安全方面，高功率激光如果照射到人将非常危险，需要在无人环境下使用，还有必要严密控制照射场所。

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