奇幻电影《封神第二部》公布概念设计图

IT之家 8 月 7 日消息，电影封神第一部官方微博公布了《封神第二部》概念设计图。近日，导演乌尔善，编剧冉甲男，主演费翔、于适、娜然、武亚凡、侯雯元、黄曦彦、韩鹏翼来到全国巡回礼长沙站，透露了《封神第二部》的关键剧情和人物关系。

费翔表示：“殷寿虽然一定程度上达到了目的，可是像他这样的人永远不会满足，这也是他最可怕的地方，他永远不会得到快乐。”

娜然透露，妲己将有很大的变化，举止行为更像人，属于狐狸的动物感慢慢变少，还会慢慢产生接近人的情感。

IT之家从灯塔专业版获取到，截至发稿前，《封神第一部》累计票房 17.05 亿，总人次 3927.3 万，首周票房 3.69 亿，首日票房 4911.5 万。

《封神第一部》于 7 月 20 日在中国大陆上映，豆瓣评分目前 7.8 分，4 星评分占比 71.2%。

剧情简介：

商王殷寿（费翔 饰）勾结狐妖妲己（娜然 饰），暴虐无道，引发天谴。昆仑仙人姜子牙（黄渤 饰）携“封神榜”下山，寻找天下共主，以救苍生。西伯侯之子姬发（于适 饰）逐渐发现殷寿的本来面目，反出朝歌。各方势力暗流涌动，风云变幻端倪初显……

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