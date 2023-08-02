游戏改编电影《GT 赛车：极速狂飙》内地改档至 9 月 1 日上映

IT之家 8 月 2 日消息，索尼《GT 赛车》游戏改编真人电影《GT 赛车：极速狂飙》原定于 8 月 11 日内地上映。根据索尼电影今日消息，《GT 赛车：极速狂飙》将改档至 9 月 1 日。

此外，该电影原定于 8 月 11 日在北美上映，目前也被改成了 8 月 11 日北美点映，8 月 25 日北美上映。

《GT 赛车：极速狂飙》由尼尔・布洛姆坎普（《第九区》）执导，亚历克斯・谢被编剧、奥兰多・布鲁姆（《指环王》系列）、大卫・哈伯、阿奇・马德基、杰曼・翰苏主演。

影片讲述年轻的《GT 赛车》玩家因在游戏中学到了一流的驾驶技术，最终成为了一名真正的赛车手的故事。

IT之家查询电影排期和票房发现，目前《封神第一部》《热烈》正在影院热映，8 月 4 日将有吴京、杰森・斯坦森主演的《巨齿鲨 2：深渊》上映，8 月 11 日还有讲述境外网络诈骗的《孤注一掷》上映，竞争较为激烈。

▲ 图源猫眼专业版

▲ 图源豆瓣

不过，《GT 赛车：极速狂飙》改档至 9 月 1 日，将与 8 月 30 日的诺兰《奥本海默》正面竞争。

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