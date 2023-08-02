首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

游戏改编电影《GT 赛车：极速狂飙》内地改档至 9 月 1 日上映

2023/8/2 17:06:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 8 月 2 日消息，索尼《GT 赛车》游戏改编真人电影《GT 赛车：极速狂飙》原定于 8 月 11 日内地上映。根据索尼电影今日消息，《GT 赛车：极速狂飙》将改档至 9 月 1 日

此外，该电影原定于 8 月 11 日在北美上映，目前也被改成了 8 月 11 日北美点映，8 月 25 日北美上映。

《GT 赛车：极速狂飙》由尼尔・布洛姆坎普（《第九区》）执导，亚历克斯・谢被编剧、奥兰多・布鲁姆（《指环王》系列）、大卫・哈伯、阿奇・马德基、杰曼・翰苏主演。

影片讲述年轻的《GT 赛车》玩家因在游戏中学到了一流的驾驶技术，最终成为了一名真正的赛车手的故事。

IT之家查询电影排期和票房发现，目前《封神第一部》《热烈》正在影院热映，8 月 4 日将有吴京、杰森・斯坦森主演的《巨齿鲨 2：深渊》上映，8 月 11 日还有讲述境外网络诈骗的《孤注一掷》上映，竞争较为激烈。

▲ 图源猫眼专业版

▲ 图源豆瓣

不过，《GT 赛车：极速狂飙》改档至 9 月 1 日，将与 8 月 30 日的诺兰《奥本海默》正面竞争

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：GT 赛车游戏 电影

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用