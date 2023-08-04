《马力欧兄弟大电影》票房创新高，任天堂确认将全力推动旗下游戏 IP 影视化

IT之家 8 月 4 日消息，任天堂在昨日公布的新财报中透露，旗下 Switch 游戏机的玩家一直在持续稳定的增长中，截至今年 6 月，全球 Switch 游戏机玩家在过去的一年里又增加了 1100 万人，玩家总数已突破 1.16 亿人。

▲ 图源 任天堂 2023 年第二季度财报

外媒 Financial Time 表示，本季度业绩的增长离不开《塞尔达传说：王国之泪》和《超级马力欧兄弟大电影》的功劳。

▲ 图源 任天堂 2023 年第二季度财报

《塞尔达传说：王国之泪》只用了一个多月的时间就挤进畅销游戏 TOP10，而《马力欧兄弟大电影》更是获得了多项纪录，根据数据显示，截止今年 7 月 30 日，《马力欧兄弟大电影》全球观影人数达 1.681 亿，票房累计收入 13.49 亿美元（约 97.03 亿元人民币），成为游戏影视化史上的第一位、动画电影史上的第二位 (IT之家注：动画电影票房收入最高的是 《冰雪奇缘 2》，为 14.5 亿美元票房）。

任天堂宣称，《超级马力欧兄弟大电影》的成功，意味着任天堂可通过游戏以外的方式，让其他人接触到任天堂所创造的 IP，任天堂未来基于 《马力欧大电影》所带来的各种经验，全力推展旗下游戏 IP 影视化发展。

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