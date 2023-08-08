野火鲁班猫 4 开发板发布：RK3588S 八核处理器，号称“国产性能天花板”

IT之家 8 月 8 日消息，野火电子昨日晚间推出了一款高性能开发板新品 —— 鲁班猫 4，搭载瑞芯微 RK3588S 八核处理器，号称“国产开发板性能的天花板”。

瑞芯微 RK3588S 采用 8nm 工艺制造，CPU 主频达 2.4GHz，搭载四核 A76 + 四核 A55，GPU 为 ARM Mali-G610 MC4，支持 8K 视频编解码和显示输出。

鲁班猫 4 搭载 4/8/16GB LPDDR4X 内存和 EMMC 闪存，配有自适应千兆以太网口，搭载独立 NPU 芯片，算力达 6TOPS。

鲁班猫 4 拥有多个拓展接口，包括千兆以太网口、USB 3.0、USB 2.0、Mini PCIe、Mini HDMI、MIPI 屏幕接口和 MIPI 摄像头接口、音频接口、红外接收、TF 卡座等外设，引出 40Pin 未使用引脚，兼容树莓派接口。

该开发板支持主流的 Android 13、Debian、Ubuntu 操作系统镜像，可适用于多种不同的应用环境；完全开源，提供官方教程，提供完整的 SDK 驱动开发包、设计原理图等资源。

鲁班猫 4 开发板现已在官方天猫店开售，IT之家附价格和参数表如下：

4GB + 0GB：576 元

4GB + 32GB：699 元

8GB + 0GB：729 元

8GB + 64GB：799 元

16GB + 128GB：949 元

（首发满 300 元减 40 元，具体以实际购买价为准）

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