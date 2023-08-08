华为首次教育优惠送手写笔活动：买平板，还可最高优惠 400 元

7 月 20 日，华为线上发布了全新的华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏，售价 1899 元起。而随着这款新品的发布，华为平板家族已经涵盖了从高端到入门所有产品线，包括华为 MatePad Pro系列、‏‏华为‏‏MatePad Air 系列、‏‏华为‏‏MatePad 系列、‏‏华为‏‏MatePad SE 系列、‏‏华为‏‏MatePad Paper 系列等产品，堪称大学生的全能搭子。

在近日，华为也首次开启了购买华为 MatePad 系列平板送手写笔的教育优惠活动，完成教育认证，购买指定平板产品教育优惠版，将免费获得价值 599 元的手写笔一支。

华为 MatePad Pro系列

华为 MatePad Pro系列包括华为 MatePad Pro 12.6 英寸、华为 MatePad Pro 11 英寸，这是华为平板家族的旗舰产品，其拥有最高 120Hz OLED 原色全面屏，10.7 亿色显示和 P3 广色域，可满足专业级审阅校准的要求。同时，在软件生态部分，支持画世界 Pro、Nomad Sculp 等一系列专业软件工具，HUAWEI M-Pencil 第二代手写笔还带来跨应用取色，为专业设计、绘画创作提供更高效的解决方案。系统交互方面，搭载 PC 应用引擎技术，支持 PC 级 WPS 带来的专业桌面办公体验，远程 PC、超级终端等功能方便文件信息的传输及调用。

华为 MatePad Air

定位轻旗舰平板的华为 MatePad Air 搭载了 3:2 比例的生产力屏幕，一屏容纳更多图文信息，最高支持 144Hz 刷新率，视频面试、观影游戏的画面更清晰流畅。其拥有轻至 508g，厚度 6.4mm 的轻薄机身。同样支持 PC 级 WPS，还新增了 PC 级 CAJViewer，配合华为 M-Pencil 第二代手写笔，平板上也能查看批注 CAJ 格式的论文了。华为笔记首发的实时语音转写功能，可以边听边记，轻松搞定课堂笔记、会议纪要。

华为 MatePad 11 系列

华为 MatePad 11 英寸 2023 款更适合学生党无纸化学习，有柔光版和标准版两种配置选择。其中柔光版配备了华为首款 120Hz 纸感柔光屏，采用纳米级蚀刻工艺，强光环境下屏幕也能防眩光不反光，搭配手写笔带来不打滑、仿若纸张书写的舒适体验。此外搭载 HarmonyOS 3.1，支持 PC 级 WPS、华为笔记、课程表 FA 卡片、智慧多窗、超级中转站等软件生态功能。

华为 MatePad 2023 款

刚刚 7 月底发布的华为 MatePad 2023 款同样有柔光版和标准版两个选择。其搭载‏‏ 11.5 英寸‏120Hz 护眼柔光‏屏，3:2 显示比例。生态分布和华为 MatePad 11 英寸 2023 款一样，HarmonyOS 3.1 加持，支持华为笔记 App、错题本等，内置的华为教育中心里有丰富的课程资源。

华为 MateBook E Go

最后，如果你对 Win 系统有更强需求，那么可考虑华为 MateBook E Go，这是一款搭载 Win11 系统的二合一笔记本，兼具平板和电脑的形态功能，更适合差旅办公、文件处理等移动办公场景。

优惠信息方面，7 月 10 日至 9 月 15 日在线下华为旗舰店、智能生活馆，学生凭高校录取通知书或高校学生证，教师凭教师工作证，即可参与教育优惠活动；线上华为商城、华为天猫旗舰店、华为京东自营官方店、完成学生身份认证即可参与教育优惠活动：购买热销产品 HUAWEI MatePad Air、MatePad Pro 11 英寸和 MatePad Pro 12.6 英寸教育优惠版套装，套装内含价值 599 元手写笔一支！官方平台正品保证，服务更放心。

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