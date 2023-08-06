华为 MatePad Pro11 平板推送 HarmonyOS 4.0.0.108 版本更新

IT之家 8 月 6 日消息，据IT之家网友反馈，华为 MatePad Pro11 平板推送鸿蒙 HarmonyOS，版本号为 4.0.0.108 (C00E105R7P3)，新增“实况窗”。

更新内容：

实况窗：即时掌握任务最新进展，从熄屏、锁屏到解锁及时呈现，常驻桌面左上角，既直观又便捷，点击还可展开更多信息。

通知中心：将通知消息聚类分区，按照重要程度合理排序，同一应用的通知聚合成动态卡片折叠呈现，信息结构更清爽轻重缓急一目了然。

超级中转站：打破应用的壁垒，通过双指按压识别文本、图片，长按选中后即可快速拖入超级中转站暂存、预览、批量分享，让内容收集和跨端分享更高效、更便利。

演示批注：通过平板进行线上会议共享或线下会议投屏时，可从屏幕右上角向内滑动调出演示批注，让 HUAWEIM-Pencil 秒变白板笔，一边讲解一边圈点批注，演示更轻松。

应用：新增 CAJViewer 应用快捷下载图标（点击可跳转至华为应用市场下载使用），CAJViewer 可让您查阅批注学术期刊更轻松。

方舟引擎：方舟引擎全面进化，为您带来丝滑流畅的使用体验。

系统：优化系统性能，应用动效可打断，体验更丝滑。

应用管控中心：卡片化设计更可视更便捷，主动管控风险应用、限制访问敏感权限、隐匿用户真实数据、限制使用系统能力，打造纯净的应用运行环境

应用跟踪管理：隐私中心支持应用跟踪活动细化到具体应用，您可以关闭指定应用的跟踪能力。

儿童远程守护：通过华为帐号的家人共享功能，您可以查看孩子多个设备的定位，实时关注孩子的安全；精细化管控设备使用时长，并支持多个家长共同守护儿童健康用机。