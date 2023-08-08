消息称 vivo 骁龙 8 Gen 3 新机配备 OV50H 50MP 大底主摄，预计为 iQOO 12

IT之家 8 月 8 日消息，2023 年骁龙峰会将于 10 月 24 日至 26 日举行，随着骁龙 8 Gen 3 处理器发布时间的临近，各家安卓迭代旗舰的消息持续曝光。

据博主 @数码闲聊站今日爆料，vivo 旗下骁龙 8 Gen 3 新机将配备豪威 OV50H 主摄，参数为 50MP 1/1.28" 1.2μm，标准版采用直立中焦，Pro 版值得期待一下。虽然该博主并未透露这款新机的具体型号，参考 vivo X100 系列工程机主摄已经采用索尼 IMX9 主摄，预计 OV50H 主摄将应用于 iQOO 12 系列。

豪威 OV50H 影像传感器发布于今年 1 月，四合一像素合并可实现 1250 万像素视频和预览，具有 2.4 微米等效灵敏度，可实现出色的弱光性能；支持高达 120 帧 / 秒的帧率，具有 4x 弱光灵敏度；8K 视频，采用片上像素还原算法；4K 视频 + 电子图像稳定功能，包括 120 帧 / 秒（线性）和 60 帧 / 秒（HDR）。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 曾透露 iQOO 12 系列提供 16GB 内存以及 512GB / 1TB 存储空间，新机正面配备 2K 高频调光直屏。

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