iQOO Z8 手机现身跑分平台，确认搭载天玑 8200 处理器以及 12GB 大内存

IT之家 8 月 7 日消息，据博主 @完美编排数码 透露，一款型号为 V2314A 的 vivo 新机现已现身跑分平台，预计为即将推出的 iQOO Z8。

跑分信息显示，iQOO Z8 手机配备 1 颗 3.10GHz 核心、3 颗 3.00GHz 核心以及 4 颗 2.0GHz 核心，CPU 参数与天玑 8200 处理器相符。此外，跑分机型还配备 12GB 大内存，预装 Android 13 系统。

据IT之家此前报道，综合博主 @数码闲聊站 与 @熊猫很禿然的爆料，iQOO Z 系列新机将搭载天玑 8200 处理器，搭配 UFS 3.1 ROM 以及 LPDDR 5 RAM，屏幕采用 144Hz LCD 显示屏，机身内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，并且采用充电速度较快的 6C 双电芯。

关于这款新品的售价，大家可以参考今年 3 月发布的 iQOO Z7，该产品的 8GB+128GB 售价为 1599 元，8GB+256GB 首销价为 1699 元，12GB+256GB 售价为 1899 元。

▲ iQOO Z7 ，图源 iQOO 官网

iQOO Z7 搭载高通骁龙 782G 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 120W 闪充。手机正面搭载了一块 6.64 英寸 2388×1080 LCD 挖孔直屏，支持 120Hz 刷新率。

如果爆料属实，iQOO Z8 手机与上代相比，处理器性能以及屏幕规格有望得到升级。

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