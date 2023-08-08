华晨宝马 i5 纯电汽车官图亮相：车身加长，国产车型配专属 31 英寸后排娱乐屏

IT之家 8 月 8 日消息，宝马中国今日发布了国产版全新一代 5 系纯电车型 ——i5 的官图。新车将在华晨宝马大东工厂投产，官方表示，新车将会是一台“集情感化设计、豪华、电动乐趣和智能科技于一身的车型”。相比此前亮相多次的海外版车型，新车依旧针对中国市场提供了不少专属配置。

外观方面，国产宝马 i5 依然继承了加长轴距和车身的“优良传统”，车身各处运用了宝马最新的设计语言。从图中还可以看出，车窗周围的装饰区域和轮毂上采用金色作为点缀，C 柱另有一个蓝色描边的数字 “5”，或许在强调其作为电动汽车的身份。

车内相比旧款 5 系车型，同样拥有幅度巨大的改变。原先标志性的“鸡腿”档把现在已经被旋钮式换档机构取而代之，中控区域配备 12.3 英寸液晶仪表和 14.9 英寸触控屏，并配备宝华韦健（Bowers&Wilkins）环绕式音响系统、后排可独立控制的四区域自动空调。

车内还拥有多项针对中国市场的专属配置和设计，包括后排座椅顶端 31 英寸的悬浮式巨幕。这块娱乐屏拥有 8K 的分辨率，且支持实时互联，整体设计风格和配置都进一步向全新一代 7 系靠近。

此外，副驾驶前方的中控面板位置也配备了中国专属的流金饰板设计，前排座椅靠背上还印有汉字“五”。

新车动力参数暂未公开，可参考IT之家此前报道的海外版同款车型参数如下：新车提供 eDrive 40 和 M60 xDrive 两种动力，入门级车型配备后置电机，最大功率为 340 马力，峰值扭矩 430 牛・米，零百加速时间为 6.0 秒，极速达到 193km/h。

‎至于高性能的 M Performance 版本，M60 xDrive 车型将与 iX M60 共享动力总成，最大功率为 601 马力，峰值扭矩 820 牛・米，零百加速 3.8 秒，极速被限制在 230km/h。不过，续航参数暂时没有更多信息透露。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。