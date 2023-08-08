华硕 ROG 创世神机箱白色版上架，售价 3399 元

IT之家 8 月 8 日消息，ROG 在今年 1 月份推出了 HYPERION 创世神机箱，全塔尺寸，支持 EATX 主板，首发 2999 元。现在，这款机箱的白色版上架了，首发 3399 元。

IT 之家附创世神机箱官方简介

ROG 官方表示，这款全新推出的 ROG 系列机箱，多年磨一剑，为追求更高端的 DIY 玩家打造一款更强更大更全面的全家桶机箱，全塔机箱结构，为旗舰的主板、显卡、水冷散热、电源都做好了兼容，更是打造分体水冷优秀机箱。

据介绍，ROG 创世神机箱采用了铝合金 X 骨架，两侧是钢化玻璃，前面板 ROG LOGO、 两块三角区域、还有内部灯板支持神光同步，可以与其他 ROG 电竞装备同步灯效。

兼容性方面，这款机箱支持 190mm 高 CPU 散热器和 460mm 长显卡，电源限长 240m，内置双模显卡支架，机箱的前部、顶部、侧边均预留了冷排空间，可以同时安装 2x420 或 420+360 水冷排和风扇，风扇位如下图所示：

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