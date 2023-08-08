联想拯救者 R9000X 14 英寸版官方图赏：最高可选 R9 7940HS + RTX 4060

IT之家 8 月 8 日消息，联想日前在海外发布了 Legion Slim 5 14 英寸笔记本，即联想拯救者 R9000X 14 英寸版。现在，联想已经公布了这款笔记本的官方图以及详细配置信息。

配置方面，这款笔记本可选 R5 7640HS 到 R9 7940HS 处理器，显卡可选 95W 性能释放的 RTX 3050 6GB 以及 105W 性能释放的 RTX 4050/4060。内存为 LPDDR5X-6400，可选 16G / 32G。SSD 方面支持两条 2280 PCIe 4.0 型号。

屏幕方面，这款笔记本配备 14.5 英寸 2.8K 120Hz OLED，400 尼特亮度，100% DCI-P3 色域。

接口方面，这款笔记本配备了两个 USB-C、两个 USB-A、一个 SD 卡槽和一个 HDMI 2.1 接口。

其他方面，这款笔记本搭载了 73.6 Wh 电池，支持 140W USB-C 供电，机身重量 1.73-1.75kg，厚度 21mm。

联想 R9000X 14 英寸版将在下月美国上市，售价 1440 美元（IT之家备注：当前约 10354 元人民币）。

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